جينيسيس g90 المنتظرة تظهر قبل الكشف عنها

قبل عدة أسابيع قامت شركة جينيسيس بنشر صور تشويقية لـ G90 الجديدة، والآن تسربت بكل وضوح لنلقي نظرة عليها.

تبدو جينيسيس G90 جريئة بتصميمها الجديد, حيث تظهر المقدمة بشبك جديد من نوعه ومصابيح جديدة بخط قاطع في المنتصف، بينما تأتي الخلفية بمصابيح متصلة بجزئين شبيهة نسبياً بأودي A8 الجديدة. لن نحكم على التصميم مبكراً قبل أن نرى الصور الرسمية الخاصة بها، ولكن ما رأيكم أنتم؟

الداخلية بدورها حصلت على تحديثات بسيطة تظهر في شاشة النظام الترفيهي فقط والتي أصبحت تدعم آبل كاربلاي وأندوريد أوتو.

لن ننتظر كثيراً قبل التعرف على G90 رسمياً في السابع والعشرين من الشهر الحالي، تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل.