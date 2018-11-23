رئيس كيا يكشف مخططات الشركة وكيف أصبحت رائدة في تصميم وجودة السيارات

قامت جريدة Automotive News الأمريكية مؤخراً بعقد لقاء مطوّل مع رئيس شركة كيا التنفيذي، هان وو بارك، للتحدث عن الوضع الحالي للصانعة الكورية وخروجها من دورها كلاعبة صاعدة بسوق السيارات العالمية، إلى قائدة حقيقية بعدة مناطق مثل التصميم والجودة.

استشهد الرئيس التنفيذي بتصميم ستينجر الرياضي الذي يجذب الأعين في كل مكان، إضافة إلى حصول كيا على تقييمات مرتفعة للغاية في دراسة J.D. Power للجودة الأولية خلال الأعوام الماضية.

ولكن رغم ذلك، يعلم بارك أن العلامة الكورية لا تزال تحتاج إلى أن تكون أسرع في ملاحظة صيحات سوق السيارات، خاصة فيما يتعلق بالكروس أوفر وSUV، فقد كانت خطوات الشركة بطيئة بعض الشيء في الاستفادة من تغير متطلبات المستهلكين نحو هاتين الفئتين، ولكنها تنوي تعويض ذلك عبر طرح اثنين من الموديلات الجديدة بالعام المقبل على هيئة كروس أوفر صغيرة وSUV كبيرة.

تعمقت المقابلة لاحقاً في خطط كيا المستقبلية ونظرتها لسوق السيارات الحالي، حيث أشار بارك إلى انخفاض الطلب العالمي بشكل طفيف على السيارات مؤخراً، وهو ما يعني أن مبيعات الشركة لن ترتفع بنسبة كبيرة خلال العام المقبل، خاصة مع ارتفاع الطلب على سيارات الـSUV، حيث سيتم العمل على تقوية هذه الشريحة من خط إنتاج الشركة عبر تقديم كيا تيلورايد في عام 2019 المقبل لأجل تعزيز صورة العلامة والعمل على زيادة أرباح الوكالات.