كيا تستعد لإطلاق نسختها الكهربائية الجديدة

تعتزم شركة "كيا" إطلاق نسختها الكهربائية من سيارات "KX3" الكروس أوفر المميزة، وفقا لما ذكره موقع "Allroader.ru".

وأشار الموقع إلى أن قرار الشركة في إطلاق هذه النسخة يعود لرغبتها في دخول المنافسة القوية في عالم السيارات الكهربائية، والتي باتت تحتل مكانة جيدة بالنسبة لمبيعات السيارات في العالم.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بهيكل عصري، وتصميم يجمع بين سيارات "soul" و"KX3" التي تنتجها كيا في السنوات الأخيرة.

كما ستأتي السيارة بمحرك كهربائي بعزم 110 أحصنة، قادر على تحريكها بسرعة تصل إلى 150 كلم/ساعة، وكاميرات أمامية وخلفية لأنظمة الركن الآمن، بالإضافة إلى أحدث أنظمة الأمان لمنع الحوادث على الطرقات.