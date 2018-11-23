“تويوتا” تحافظ على لقب علامة السيارات الأعلى قيمة في العالم

تستمر صانعة السيارات اليابانية تويوتا في تمسكها بلقب علامة السيارات الأعلى قيمة في العالم للعام السادس على التوالي، بينما تعدت مرسيدس علامة بي ام دبليو لتحل بالمركز الثاني لأول مرة خلال الترتيب السنوي، في الوقت الذي ازدادت فيه قيمة علامة تيسلا بنسبة 60%، مقتربة بذلك من اودي.

ازدادت قيمة تويوتا بنسبة 5% لتبلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال) بفضل الطلب المرتفع على سياراتها SUV في أوروبا والولايات المتحدة والتناسق في أداء مبيعات الصانعة اليابانية، وذلك حسب تقرير محلل الأسواق كانتار براون، إضافة إلى ما تقدمه الشركة من قيمة وجودة وكذلك الاعتمادية الفائقة التي تُعرف بها.

وبعد أن حصلت تويوتا على المركز الأول كأعلى علامة سيارات قيمة في العالم لهذا العام، يُذكر أنه قد تم اجراء الدراسة خلال ١٣ سنة، منها ١١ سنة حصلت فيها تويوتا المركز الأول.

أما عن مرسيدس، فقد ازدادت قيمة علامتها كي تبلغ 25.7 مليار دولار (96.37 مليار ريال)، متخطية بذلك منافستها التاريخية بي ام دبليو التي نمت قيمتها بنسبة 4% فقط كي تصل إلى 25.6 مليار دولار (96 مليار ريال).

عادت فولكس واجن إلى الترتيب بعد غياب دام عامين أخيراً كي تحل بالمركز العاشر، حيث ارتفعت قيمتها من 5.1 مليار دولار (19.12 مليار ريال) إلى 6 مليار دولار (22.5 مليار ريال).

قدمت تيسلا أداء مذهل بعد أن ارتفعت قيمتها من 5.9 مليار دولار (22.12 مليار ريال) إلى 9.4 مليار دولار (35.25 مليار ريال) هذا العام، لتستقر في مركزها الثامن خلف اودي التي ازدادت قيمتها بنسبة 3% كي تصبح 9.6 مليار دولار (36 مليار ريال).

وحين يتعلق الأمر بترتيب قيمة مختلف العلامات العالمية، حافظت جوجل على مركزها الأول بعد أن شهدت ارتفاع بقدر 23%، كي تصبح بقيمة 302.1 مليار دولار (1.13 تريليون ريال سعودي)، بينما استقرت آبل بالمركز الثاني بعد ارتفاع بنسبة 28% في القيمة البالغة 300.6 مليار دولار (1.12 تريليون ريال)، وتأتي أمازون بالمركز الثالث بعد نمو ضخم بنسبة 49% جعلها تبلغ قيمة 207.6 مليار دولار (778.5 مليار ريال).