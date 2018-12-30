ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من هوندا HR-V ، وهي سيارة من فئة كروس أوفر المدمجة، وسيقدمها وكيل سيارات هوندا في مصر (شركة النيل للتجارة والهندسة) في السوق المحلي خلال عام 2019 جدير بالذكر تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات