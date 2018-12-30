تعرف على تفاصيل السيارة المناسبة

هناك نقاط يجب على المبتدئين في القيادة اتباعها عند شراء سيارة جديدة، أبرزها أنظمة المساعدة المهمة لسلامة وأمان القيادة، وفقا لما أوصت به الهيئة الألمانية للفحص الفني وأوضحت أنه ينبغي أن تكون السيارة مزودة بنظام الفرامل المانع لانغلاق العجلات (ABS) وبرنامج تعزيز الاتزان الإلكتروني (ESP) ونظام الحفاظ على حارة السير، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية.

ومن المهم أيضا أن تكون السيارة مجهزة بقُمرة قيادة ذات مؤشرات واضحة وبدون قوائم معقدة؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تشتيت انتباه قائد السيارة ومن ناحية أخرى، أوصى الخبراء الألمان بالاستغناء عن المحركات ذات القوة الحصانية الكبيرة؛ نظرا لأنها قد تُغري قائد السيارة المبتدئ وتجعله يبالغ في تقييم قدراته، مما يرفع خطر وقوع حادث.