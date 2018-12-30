تختبر شركة "تسلا" المتخصصة في صناعة السيارات ذاتية القيادة، القيادة الذاتية بسيارتها عن طريق طلب أكثر من 100 متطوع لاختبار نظام Autopilot الجديد بسياراتها، كجزء من تجاربها الكاملة في القيادة الذاتية المعني بشئون التكنولوجيا والتقنية، فقد أرسل رئيس الشركة إيلون موسك بريدا إلكترونيا إلى الموظفين في محاولة للعثور على بضع مئات من المشاركين الداخليين لفترة الاختبار التجريبي للنظام.

ويعد هذا النظام بمثابة جزء من استعدادات الشركة لإطلاق Hardware 3، وهو كمبيوتر شبكي عصبي، مصمم لإعطاء السيارات قدرات قيادة ذاتية كاملة وأصدر موسك لأول مرة دعوة للمختبرين في سبتمبر الماضي، وطالب ما بين 100 و 200 متطوع للتقدم والانضمام إلى برنامج الاختبار الداخلي وتكلف حزمة القدرة الكاملة على القيادة الذاتية 8000 دولار على قيمة سعر السيارة نفسها.

وفي رسالته إلى الموظفين، كرر موسك على ما يبدو أن جميع الموظفين والزبائن الذين طلبوا الحزمة سيحصلون على ترقية مجانية إلى جهاز Tesla's Autopilot Hardware 3 وقال المدير التنفيذي إن Hardware 3 لديها "قدرة أكثر من 1000٪ من (Hardware 2)