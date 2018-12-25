بنتلي تعترف بتفضيل عملائها سيارات بورش وتسلا

توقع خبراء السيارات حول العالم أن مستقبل الصناعة مع اقتراب نهاية العقد الجاري سيكون للطاقة الخضراء.

مع قرب نهاية العام الجاري، عن توقع الخبراء هيمنة شركات السيارات الكهربائية على الصناعة خلال 10 سنوات من الآن.

وسبق أن قال الخبير الأميركي ريتشارد تالهيمر المختص بتجارة قطع غيار السيارات وبيع الأجهزة المختلفة بالتجزئة، في تصريحات، إنه "من المتوقع أن يتسبب نجاح تسلا Tesla في المستقبل باختفاء بعض ماركات السيارات التي ما زالت حتى الآن ترفض التطوير من نفسها، والخوض بشكل جدي في مجال تصنيع الموديلات الكهربائية التي تعد مستقبل صناعة المركبات".

وأيده أدريان هالمارك المدير التنفيذي لشركة بنتلي Bentley البريطانية المصنعة للسيارات، إذ قال إن مبيعات بعض موديلات شركته تراجعت خلال عام 2018 بنسبة تصل إلى 40%، بسبب خسارة شركة بنتلي Bentley عملاءها لصالح شركات مثل تسلا وبورش، لما يقدمانه من موديلات كهربائية متطورة.

واعترف هالمارك -في تصريحات نقلها - بعجز شركته عن تصنيع بطاريات قادرة على منح محركاتها الكهربائية القدرة على قطع مسافات أطول، مضيفا: "وهو ما تعمل شركة بنتلي Bentley على تحقيقه في أقرب وقت ممكن".