شهد عام 2018 الجاري ظهور العشرات من طرازات السيارات الجديدة، حيث سعى وكلاء العلامات التجارية إلى جذب المزيد من المستهلكين وخدمة شرائح مختلفة، وذلك بهدف استعادة حركة المبيعات بعد عام من الركود شبه التام.

وأعلن عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات "الفارهة" و"السوبر رياضية" عن بعض الطرازات التي تدخل السوق المصري لأول مرة في 2018، وفي مقدمتهم لكزس اليابانية وبنتلي البريطانية.