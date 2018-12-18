صناعة السيارات الصينية، بدأت تتخذ تطوراً ونمواً تصاعدياً بشكل كبير للغاية في العالم كله، حتى أنها بدأت تنافس كُبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ومؤخراً اختارت سوق السيارات الصينية، السعودية، حتى تكون مركزاً مهماً في انتشار صناعتها، إذ أن هذه السيارات إلى جانب جودتها وقوتها، فهي تتميز بأسعارها المناسبة جداً للمستهلك.

ومن بين هذه الشركات الصينية الرائدة في مجال السيارات، شركة "جيلي"، التي تُلاقي انتشاراً كبيراً في السوق السعودية خلال الفترات الماضية، وآخر طرازات شركة "جيلي" الصينية، هو إنتاجها لأحدث طرازاتها للعام 2019 لأسواق السعودية، ومنها سيارة "جيلي" من طراز "امجراند جي تي 2019"، والتي يتراوج سعرها ما بين قرابة الـ 65 ألف وحتى 107 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى طراز "جيلي جي اس سبورت 2019"ـ الذي تتراوح أسعاره بين 49,400 - 59,900 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر، أن من أسست شركة "جيلي"، هو "لي شوفو" وكان ذلك خلال العام 1986، وكانت عاماً بعد عام، تتطور وتثبت نفسها في عالم السيارات بشكل ملحوظ، ويوجد المقر الرئيسي لشركة الصينية في مدينة "تشجيانغ" في الصين، الصين حيث يوفر مجموعة من 7 طرازات و13 نسخة ليختار منها العميل السعودي ما يناسبه.