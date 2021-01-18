ذكرت وكالة أنباء رويترز أن شركتي ابل و هيونداي سوف توقعان اتفاقية شراكة بينهما بحلول شهر مارس المقبل من أجل صناعة سيارة ابل القادمة.وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركتين بدأتا جولة تفاوض أولية، وعلقت هيونداي على الأمر بأن المباحثات والنقاشات لا تزال في مراحلها المبكرة.وفقاً لوكالة رويترز فإن الاتفاق سوف يتضمن إنتاج سيارة ابل الكهربائية إما في أحد مصانع شركة كيا موتورز – التابعة لشركة هيونداي الأم – في ولاية جورجيا الأمريكية أو إنشاء مصنع جديد في الولايات المتحدة بقدرة إنتاجية تبلغ 400 ألف سيارة سنوياً.ذكر التقرير أيضاً أن الإصدار التجريبي من السيارة سوف يكون متاحاً بحلول عام 2022، وأن مرحلة الإنتاج الكبير للسيارة النهائية قد تكون بحلول عام 2024 في أكثر السيناريوهات المحتملة تفاؤلاً.جدير بالذكر أن تقريراً آخر من موقع بلومبيرج كان قد أشار إلى أن سيارة ابل بعيدة كل البعد عن مرحلة الإنتاج وهذا لن يحدث قبل 5 إلى 7 سنوات من الآن.ابل تحتاج إلى شريك قوي من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم مثل شركة هيونداي الكورية لعدة أسباب منها أن صناعة السيارات عملية معقدة وابل لا تمتلك خبرات في هذا المجال، والحاجة إلى تطوير بطاريات جديدة مناسبة للسيارة، وأيضاً الحاجة إلى بنية تحتية من المصانع المتطورة لإنتاج السيارة.على وقع هذه التقارير، شهدت أسهم شركة هيونداي و كيا موتورز ارتفاعاً في أسهمهما في البورصة، فن حين لم يصدر تعليقاً رسمياً من ابل حتى الآن.