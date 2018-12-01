كشفت شركة هيونداي عن سيارتها باليسايد الجديدة كليًا، وقبل شرائها يمكنك التعرف على أبرز مميزاتها وهي كالتالي:-

1- المصابيح

تأتي باليسايد بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

2- خاصية الطرق الوعرة

تأتي باليسايد بطول يبلغ 4.98 م وعرض يبلغ 1.97 م وارتفاع يبلغ 1.75 م، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 م، من أجل السير على الطرق الوعرة.

3- التصميم الداخلي

تتميز باليسايد بالمساحة الكبيرة والمقاعد الـ 8 التي تكفي جميع أفراد العائلة، وفّقت هيونداي في تصميم لوح القيادة وفتحات التكييف بشكل جميل، ولكن تبدو منطقة ناقل الحركة معقدة قليلًا بالكثير من أزرار التحكم بداخلها.

4- الشاشات الرقمية

تأتي باليسايد بشاشة رقمية للعدادات ومعلومات القيادة وأخرى بمقاس 10.25 انش للنظام الترفيهي بالإضافة إلى 7 فتحات USB و16 حامل للأكواب لراحة تامة لجميع أفراد العائلة، وتحمل باليسايد أحدث أنظمة الأمان والتقنيات كونها أفخم سيارات الـ SUV لدى هيونداي.

5- المحرك

زودت سيارة اليسايد بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر ينتج قوة تبلغ 291 حصانا و355 نيوتن-متر من عزم الدوران، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية أو الإطارات الأربعة حيث تتوفر بالسايد بفئتين مختلفتين لنوع القيادة.