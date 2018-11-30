كشفت هيونداي الستار رسميًا عن باليسايد الجديدة كلياً، أكبر وأفخم سياراتها.

تأتي باليسايد لمنافسة كل من فورد اكسبلورر، وشيفرولية ترافيرس، وهوندا بايلوت والعديد من سيارات الـ SUV ذات الـ3 صفوف من المقاعد. هوية وتصميم باليسايد جاءت مفاجئة وقوية بعض الشيء، فهي تتميز عن باقي سيارات الشركة بشكل كبير عبر تصميم حديث يظهر في المقدمة بالمصابيح المنفصلة والشبك الكبير وفي المقدمة تظهر المصابيح الممتدة من الأطراف.

تأتي باليسايد بطول يبلغ 4.98 م وعرض يبلغ 1.97 م وارتفاع يبلغ 1.75 م، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2.9 م، وهي أكبر من شقيقتها سنتافي XL بشكل واضح وحرصت هيونداي على التفريق بينهما في الحجم لتحافظ على المنافسة في فئات مختلفة.

من الداخل تتميز باليسايد بالمساحة الكبيرة والمقاعد الـ 8 التي تكفي جميع أفراد العائلة. وفّقت هيونداي في تصميم لوح القيادة وفتحات التكييف بشكل جميل، ولكن تبدو منطقة ناقل الحركة معقدة قليلاً بالكثير من أزرار التحكم بداخلها. تأتي باليسايد بشاشة رقمية للعدادات ومعلومات القيادة وأخرى بمقاس 10.25 انش للنظام الترفيهي بالإضافة إلى 7 فتحات USB و 16 حامل للأكواب لراحة تامة لجميع أفراد العائلة. بالطبع تحمل باليسايد أحدث أنظمة الأمان والتقنيات كونها أفخم سيارات الـ SUV لدى هيونداي.

ميكانيكياً قد تكون باليسايد مخيبة قليلاً للآمال كونها تأتي بمحرك V6 بسعة 3.8 لتر ينتج قوة تبلغ 291 حصان و 355 نيوتن-متر من عزم الدوران. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلى الإطارات الخلفية أو الإطارات الأربعة حيث تتوفر باليسايد بفئتين مختلفتين لنوع القيادة.

أخيراً ستصل هيونداي باليسايد الجديدة كلياً إلى أسواقنا المحلية في الربع الثاني من عام 2019.