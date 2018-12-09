مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring

يجلس خلف مقود هذه السيارة سائق سباقات جي تي 3 المحترف Maro Engel أثناء هذه الاختبارات على نوربورغرينغ ، وتمكن حتى الآن من قطع حلبة السباق الشهيرة في 7.04.632 دقيقة ولكن التجارب مستمرة لتسجيل زمن أقل من 7 دقائق

ولمن لا يعلم تعتبر في الوقت الراهن سيارة بورش 911 GT2 RS ، التي سبق وجربنا قيادتها ، أسرع سيارة مخصصة للقيادة على الطرق العامة على نوربورغرينغ بعد حرب من التحدي مع السيارة الإيطالية الخارقة لمبرجيني افنتادور SVJ ، التي جرب زميلنا صهيب شعشاعة قيادتها سابقاً ، لتتمكن بورش من قطع الحلبة في 6:40.3 دقيقة .