مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring
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مرسيدس AMG GT R PRO تختبر سرعتها باحتراف على Nürburgring

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العرب اليوم - مرسيدس AMG GT R PRO تختبر سرعتها باحتراف على Nürburgring

مرسيدس AMG GT R PRO
لندن _ العرب اليوم

يجلس خلف مقود هذه السيارة سائق سباقات جي تي 3 المحترف Maro Engel أثناء هذه الاختبارات على نوربورغرينغ ، وتمكن حتى الآن من قطع حلبة السباق الشهيرة في 7.04.632 دقيقة ولكن التجارب مستمرة لتسجيل زمن أقل من 7 دقائق

ولمن لا يعلم تعتبر في الوقت الراهن سيارة بورش 911 GT2 RS ، التي سبق وجربنا قيادتها ، أسرع سيارة مخصصة للقيادة على الطرق العامة على نوربورغرينغ بعد حرب من التحدي مع السيارة الإيطالية الخارقة لمبرجيني افنتادور SVJ ، التي جرب زميلنا صهيب شعشاعة قيادتها سابقاً ، لتتمكن بورش من قطع الحلبة في 6:40.3 دقيقة .

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مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring



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مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring مرسيدس amg gt r pro تختبر سرعتها باحتراف على nürburgring



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