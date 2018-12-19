يترقب عالم السيارات طرح النسخة الأولى لموديل كورفيت Corvette الرياضي الشهير من شيفروليه Chevrolet المزودة بمحرك مهجن، غير أن تطوير التقنية الكهربائية اللازمة لصناعة المحرك أدى لتأجيل طرح الموديل لمنتصف عام 2019.

إن تأجيل طرح النسخة الجديدة من موديل كورفيت Corvette أدى لرفع شركة شيفروليه Chevrolet لأسعار النسخ الحالية من الموديل بالأسواق.

وتتفاوت نسب رفع السعر بين كل فئة من الفئات التابعة لموديل كورفيت Corvette حسب إمكانيات محركها والتقنيات المضافة لها وأنظمة التشغيل الحديثة.

وذكر الموقع الأمريكي تكلفة كل فئة من فئات موديل كورفيت قبل وبعد عملية رفع السعر التي ستطبق رسميا بداية من عام 2019.

وبدأ الموقع بموديل Stingray Coupe التابع لكورفيت، والذي كان سعره 55,495 ألف دولار وأصبح 55,900 ألف دولار، ثم موديل Stingray Convertible الذي كان سعره 59,495 ألف دولار، وأصبح 60,400 ألف دولار، بالإضافة إلى موديل Stingray Z51 Coupe التابع لكورفيت، والذي كانت تكلفته 60,495 ألف دولار وأصبحت حاليا 60,900 ألف دولار، ثم موديل Stingray Z51 Convertible الذي كان سعره 64,495 ألف دولار وأصبح حاليا 65,400 ألف دولار.

كما أشار إلى أن موديل Grand Sport Coupe الذي كان سعره 65,495 ألف دولار، وأصبح حاليا 65,900 ألف دولار، وموديل Grand Sport Convertible الذي كان سعره 69,495 ألف دولار، وأصبح حاليا 70,400 ألف دولار، وموديل ZR1 Coupe الذي كان سعره 118,900 ألف دولار، وأصبح حاليا 120,900 ألف دولار، ومودل ZR1 Convertible الذي كان سعره 122,900 ألف دولار، وأصبح حاليا 125,400 ألف دولار.