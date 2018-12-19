إنفينيتي تكشف عن سيارتها الاستثنائية المنتظرة

كشفت شركة إنفينيتي العريقة عن صورة مظلمة لأحدث ابداعاتها، التى من المفترض أن تكشف عنها بمعرض ديترويت في يناير 2019.

ويأتي هذا الموديل الجديد بالتزامن مع الذكري الـ 30 لتأسيس الشركة، وهو الأمر الذى أكدت عليه إنفينيتي بأن السيارة الجديدة ستكون كهربية، وذات تصميم ثوري لم يسبقه مثيل.

وكشفت العلامة العريقة عن تعهدها بتصنيع كل سيارتها بنظام الكهربة بداية من عام 2021، ويتضح من الصورة أن السيارة مزودة بشبكة أكبر تحيط بها مجموعة من المصابيح الأمامية، وستكون مزيجًا من المركبات EV الخالصة وهجين الطاقة الإلكترونية التي تستخدم البنزين الصغير المحرك لشحن البطارية.