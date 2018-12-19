ابشع سيارة في تاريخ السيارات

السيارات تتفاوت في قوتها وقدراتها وفي جمال تصميمها أيضاً ، صحيح أن الجمال مسألة نسبية ، فما تجده جميلاً قد لا يعجب الآخرين ، والعكس صحيح ، ولكن هنالك بعض الأشياء البشعة التي يتفق معظم الناس على أنها كذلك .

وبالطبع فإن هذه القاعدة تنطبق في عالم السيارات، فعلى مر السنوات منذ اختراع السيارة قبل ما يزيد على 100 عام وحتى الآن شاهدنا عدة نماذج لسيارات غريبة بتصاميم بشعة ، جمعنا لكم اليوم أبشع 15 منها .

وكمقدمة خارجة عن القائمة دعنا نعرفك عزيزي القارئ على سيارة سيتي كار التي شاهدت صورتها بالأعلى ، حيث صنعت هذه السيارة الكهربائية بين عامي 1974 و1977 ، ولكننا استثنيناها من القائمة لأنها سيارة كهربائية وهو ما يفسر شكلها الغريب !

نفتتح قائمة أبشع السيارات في التاريخ بهذه السيارة ذات الست عجلات ، وكانت السيارة تتمتع بقوة جيدة تبلغ 400 حصان فيما أضيف زوج إضافي من العجلات لمنحها توازناً أفضل وقوة كبح أكبر ، ولكن النتيجة لم تكن جذابة كما تشاهد عزيزي القارئ !

2) ماركوس مانتيس

ماركوس هي شركة سيارات بريطانية متخصصة في صنع السيارات الرياضية ، وكانت سياراتها بشعة بشكل عام ، ولكن سيارة مانتيس هذه كانت الأبشع بلا منازع ، وبعجد أن تم صنع سيارة واحدة فقط منها عام 1968 لم تكرر الشركة الغلطة وتصنع نسخة ثانية !

3) ترول سبورت كوبيه

حاولت شركة (ترول بلاستيك) النرويجية صنع سيارة من ألياف الزجاج (فايبر جلاس) حيث تتمتع هذه المادة بميزة خفة الوزن ومقاومة الصدأ ولكن يبدو أن مهندسي الشركة لم يهتموا كثيرا بالتصميم ، ولحسن الحظ استمر إنتاج السيارة لعامين فقط بين عام 1956 و 1958 .

4) هونداي تيبورون RD2

وفيما حصلت سيارة هونداي على عدة أسماء مختلفة من منطقة إلى أخرى ، إلا أن تيبورون تعني بالإسبانية سمكة القرش ، وفي الحقيقة تبدو السيارة بالفعل كسمكة قرش بشعة في هذه النسخة RD2 والتي ظهرت عام 1999 .

5) ستوتز بلاكهوك

صنعت هذه السيارة عام 1972 وكان يبلغ طولها قرابة 6 أمتار ، وعلى الرغم من بشاعتها إلا أنها نالت إعجاب المغني الشهير ( الفيس بريسلي ) ، كما بيعت في مزاد علني عام 2017 بـ120 ألف دولار !

6) بي تي كروزر

كرايسلر شركة محترمة ، ولكن للأسف فقد جانبهم التوفيق عند تصميم هذه السيارة ، ليس لدينا أي تحفظات على أداء السيارة ولكنها سيارة بشعة بكل صراحة ، على الرغم من ان الشركة باعت منها ما يقارب 1.5 مليون سيارة !