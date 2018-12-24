هيونداي تفتح سيارتها ببصمة صاحبتها

لمقاومة سرقة سيارتك، والمحافظة على خصوصية استخدامها، كشفت شركة هيونداي النقاب عن قرب إطلاقها لنظام حديث من شأنه تأمين السيارة، وهو فتح السيارة ببصمة الإصبع مؤكدة أنها سوف تطلقه في العام الجديد 2019.

النظام الجديد من شأنه فتح باب السيارة باستخدام بصمة الإصبع، بدلًا من المفاتيح المعتاد عليها في جميع السيارات، وذلك على غرار فتح قفل الهواتف الذكية؛ حيث أكدت الشركة أن أول تطبيق فعلى لهذا النظام سوف يكون في سيارة فئة SUV وهي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

السيارة سوف تحفظ بصمة الإصبع الخاصة بكل مستخدم، وعندما يفتح الباب ببصمة إصبعه تبدأ السيارة في التحول إلى الإعداد الخاص به، وذلك بفكرة حسابات المستخدمين على ويندوز.