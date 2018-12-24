سمارت فورتو بمحرك طائرة قوتها 2,000 حصان

سمارت فورتو قادرة على هزيمة سيارات سوبركار الحديثة ؟ هذا صحيح، بفضل محرك مروحية هيوي العسكرية.

بيل بيرج صاحب الفكرة المجنونة استبدل محرك فورتو 2008 المتواضع بقدرة 60 حصان بمحرك نفاث بقدرة 2000 حصان.

وهكذا أصبحت أقصى سرعة تقديرية يمكن أن تصل لها فورتو هي 354 كيلومتر/الساعة، ويدّعي السائق وصولها 258 كيلومتر أو أكثر في غضون 9 ثواني؛ ما يتطلبها استنزاف 56.8 لتر من الوقود خلال 5 دقائق.

المثير أن فورتو السوبر ما زالت تمتثل لمعايير السير في الطرق العامة بفضل الاحتفاظ بالمصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف والمساحات، بل وحتى مكيف الهواء الذي يلعب دورا في تخفيض درجة حرارة المحرك الذي يجلس جانب مقعد السائق.

الجدير بالذكر أن بيرج يعمل في شركة Rocketbilly Racing المتخصصة في تحويل السيارات إلى سوبركارز بمحركات نفاثة، لكنه لا ينوي بيع سمارت فورتو السوبر لاعتبارها جزء من العائلة.