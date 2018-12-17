تعرَّفي على سيارة Audi e- tron الجديدة

تعد سيارة "أودي إي ترون"، النسخة الأخيرة التي أطلقتها شركة السيارات أودي، من فئة السيارات الكهربائية، وتأتي بمقصورة داخلية مريحة وراقية.

تتميز هذه السيارة بتفاصيل تصميم جديدة وأنيقة، مثل التصميم المميز الخفيف الخاص بالإضاءة النهارية للمصابيح، وفتحة الشحن الكهربائية، وعدم وجود أنابيب العادم، وخياطة المقاعد، التي تعيد إلى الذهن لوحة الدوائر الكهربائية، ومن أهم تفاصيل التصميم لـ Audi e-tron المرايا الجانبية الرقمية الاختيارية.

المحرك ونظام التشغيل

تحتوي السيارة الجديدة ذات الدفع الرباعي على محركين كهربائيين، يوفران لها نسبة تسارع عالية من صفر إلى 100 كم/ساعة، ويعد هذا الأداء قوياً جداً لدرجة أنه يمكن مقارنتها بالسيارات الرياضية. ولسلاستها ورشاقتها يمكن قيادتها بسهولة على الطرق الوعرة، ولتوزيع عزم خاص بالظرف، وتحكم مرن، ومتعة في القيادة على مختلف التضاريس، يمكن تشغيل نظام القيادة quattro بحسب الرغبة.

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إمكانية الشحن في المنزل

ليس على قائد سيارة "أودي إي ترون" الانشغال بمكان شحن السيارة قبل السفر، أو الذهاب في رحلة طويلة، إذ يمكنه استخدام محطات الشحن السريع لشحن التيار المباشر "DC" بسرعة تصل إلى 150 كيلو واط، وهي الأولى من نوعها لسيارات الإنتاج العام، وشحنها خلال نصف ساعة.

كما توفر أودي إمكانية شحن السيارة في المنزل من خلال نظام الشحن المتنقل القياسي مع منفذ منزلي 230 فولت، أو منفذ بثلاث مراحل يتكوَّن من 400 فولت. ويضاعف نظام الشحن "connect" الاختياري قوة الشحن إلى 22 كيلو واط، هذا إضافة إلى نظام إدارة الطاقة المنزلية، كما توفر وظائف ذكية، مثل الشحن عندما تكون الكهرباء أقل تكلفة، أو بالكهرباء الشمسية إذا كان المنزل مجهزًا بنظام photovoltaic. وتمكِّن سيارة "أودي إي ترون" قائدها من التحكم في جميع عمليات الشحن، إضافة إلى التسخين المسبق، أو التبريد المسبق عبر الجوال باستخدام تطبيق myAudi.

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