هوندا تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة ايفروس VE-1

كشفت هوندا مؤخرا عن سيارتها الكهربائية الجديدة ايفروس VE-1، وهي سيارة جديدة من فئة SUV ستقدمها الشركة في الوقت الحالي داخل سوق السيارات الصيني فقط.

وتم تطوير هذه السيارة بتعاون هوندا مع مجموعة جوانجزو الصينية للسيارات، وهي نفس السيارة التي قدمت الشركة نموذج أول منها في معرض بكين 2018 للسيارات في ابريل الماضي تحت اسم ايفروس EV، وحملت هذه السيارة الجديدة في تصميمها كثير من الملامح والأجزاء الحادة التي ساعدت على منحها شكل قوي يوحي لمن يرها بالأداء العالي للسيارة.

وتم تصميم هذه السيارة على نسخة معدلة من قاعدة العجلات التي تحملها هوندا HR-V من فئة سيارات كروس أوفر المدمجة، وتم هذا التعديل حتى تستوعب القاعدة المحرك الكهربائي لهذه السيارة مع بطاريته، والذي تبلغ قوته 2017 حصان و280 نيوتن متر من عزم الدوران، كما يبلغ أقصى مدى لبطارية هذا المحرك 340 كيلومتر.

ويبدأ سعر هذه السيارة في الصين من مبلغ يعادل 24 ألف و600 دولار، لذلك فهي أغلى من سيارة هوندا HR-V الموجودة أيضا في الصين بفارق 6000 دولار كاملة.