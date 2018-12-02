لنكولن تكشف عن aviator 2020 بتصميم جريء ومميز
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لنكولن تكشف عن Aviator 2020 بتصميم جريء ومميز

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العرب اليوم - لنكولن تكشف عن Aviator 2020 بتصميم جريء ومميز

أفياتور 2020
لندن _ العرب اليوم

كشفت لنكولن رسمياً عن أفياتور 2020 الجديدة كلياً والقادمة بقوة لمنافسة بي ام دبليو X5، مرسيدس GLE، أودي Q7 وفولفو XC90.

تأتي أفياتور الجديدة كلياً من الخارج بتصميم جريء ومميز، نقل العديد من عناصر النسخة الاختبارية إلى النسخة النهائية بخطوط ساحرة في المقدمة مع شبك لنكولن الشهير، وواجهة خالية من التعقيدات بشكل عام. الخلفية بدورها جاءت بمصابيح متصلة و 4 مخارج للعادم واتسمت هي الأخرى بالأناقة الخاصة بلنكولن. بالنظر إلى منافسات أفياتور فإنه يمكننا تخيل حجمها وهي تأتي للمنافسة في فئة صعبة جداً.

داخلية أفياتور تستمر في نقل التصميم الجميل من الخارج إلى الداخل حيث تظهر بأناقة كبيرة جداً عبر شاشة النظام الترفيهي البارزة فوق فتحات التكييف والكونسول الوسطي بلمسات عديدة من الكروم. لم تبخل لنكولن على أفياتور في التقنيات على الإطلاق فقد وفرت أحدث ما توصلت إليه بداخلها بالإضافة إلى كونها أول سيارة من الشركة الأمريكية يتم فتحها عبر الهاتف الذكي.

من حيث الأداء، تأتي أفياتور 2020 بمحرك V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة تبلغ 400 حصان وعزم يصل إلى 400 رطل-قدم. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.

أخيراً ستصل أفياتور 2020 إلى مختلف الأسواق العالمية منتصف العام المقبل، بعدة فئات مختلفة منها Black و Reserve.

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لنكولن تكشف عن aviator 2020 بتصميم جريء ومميز لنكولن تكشف عن aviator 2020 بتصميم جريء ومميز



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لنكولن تكشف عن aviator 2020 بتصميم جريء ومميز لنكولن تكشف عن aviator 2020 بتصميم جريء ومميز



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