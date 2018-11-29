bmw vision inext سيارة مستقبلية بنفس حجم بي ام دبليو x5

إطلاق سيارة BMW Vision iNext الاختبارية ضمن فعاليات معرض لوس انجلوس للسيارات 2018 المقام حالياً في الولايات المتحدة الأميركية .

ترسم سيارة بي ام دبليو فيجن اي نيكست – BMW Vision iNext الطريق نحو سيارة SUV كهربائية بالكامل سيتم إنتاجها في عام 2021 لتنافس كلاً من ؛ مرسيدس EQC ، و اودي E Tron ، و جاكوار I Pace ، و تسلا Model X .

يبلغ حجم سيارة المستقبل من الصانع البافاري بي ام دبليو تقريباً حجم مطابق لـ سيارة بي ام دبليو X5 2019 الجديدة كلياً

تحمل سيارة بي ام دبليو فيجن iNext الاختبارية تصميم خارجي مختلف عن جميع سيارات بي ام دبليو 2019 الإنتاجية الحالية ، وحصلت هذه السيارة الكهربائية على هوية مستمدة من شقيقتها الاختبارية بي ام دبليو i Vision Dynamics التي ظهرت خلال عام 2017 الماضي .

فكما تلاحظون سيارة BMW Vision iNext الاختبارية هيكلاً خارجياً مزوداً بخطوط حادة ، وحصلت على واجهة أمامية تجمع بين هوية مستقبلية جداً وهجومية في نفس الوقت ، مع شبك امامي مستقبلي التصميم تتصل به مصابيح رفيعة تصميمها فضائي للغاية ، وحصلت على اطارات ضخمة تليق بكونها سيارة اختبارية ليست مخصصة للإنتاج التجاري .

وصولاً إلى الخلف نلاحظ أن تصميم أجدد سيارة اختبارية من بي ام دبليو يستمر برسم المستقبل الجريء للغاية ، مع مظهر يجعلنا نعتقد أن مركبة فضاء وليست سيارة اختبارية تمهد الطريق نحو نسخة إنتاجية قادمة منها

يكتمل رسم المستقبل مع مقصورة هذه السيارة الفضائية التي تحتوي على شاشات ضخمة ومقود خاص بها مستطيل الشكل ، وحصلت على كسوة خشبية وجلدية عجيبة ، أما مقاعدها فهي تتناسب مع تصميم مركبة فضاء وليس سيارة تسير على الأرض ، يمكن لـ سيارة BMW Vision iNext نقل 4 أشخاص على متنها .

تستطيع هذه السيارة الكهربائية الاختبارية التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4 ثواني ، وتتمكن من قطع مسافة 611 كم (380 ميل) بالشحنة الكهربائية الواحدة ، وهي مزودة بتقنيات قيادة شبه ذاتية من الدرجة الرابعة .

سيتم إنتاج هذه السيارة الكهربائية المتطورة خلال بداية عام 2021 في مصنع بي ام دبليو الموجود في الصين