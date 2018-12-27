نصائح ذهبية لقائدي السيارات تخفض استهلاك الوقود

كشف فريق النقل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عن عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات تساعد على خفض استهلاك الوقود، من بينها غلق تشغيل المحرك أثناء تعبئة الوقود في المحطات، وأوضح فريق النقل أن هذا الفعل يعتبر ثقافة غائبة عن قائدي السيارات، لأنها تجمع ما بين سلامة الركاب، والتوفير في استهلاك الوقود.

وأكد البرنامج السعودي على أن جميع السيارات الحديثة لا تحتاج إلى أكثر من 30 ثانية في عملية الاحماء قبل الانطلاق، وذلك بسبب عملها بنظام حقن الوقود، وهو النظام الحديث الذي يعمل على حقن الوقود داخل غرفة الاحتراق في المحركات، مما يسمح بأداء أفضل واقتصادية في استهلاك الوقود، ويوقف هدر الطاقة الذي كان يحدث سابقاً، عن طريق تشغيل السيارة ‏لفترة طويلة سواء بغرض الإحماء قبل الانطلاق أو عند الوقوف والانتظار.

كما نصح البرنامج بعدم التسارع عند البدء بالقيادة، أو عندما يكون قائد السيارة متوقف في الإشارات وتتحول إلى خضراء، حتى لا يتم "الدعس" بقوة على دواسة الوقود وهو ما يستهلك وقود أكثر، بل يتم "الدعس" على دواسة الوقود بشكل متزن وتدريجي.