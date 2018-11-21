أعلن وكلاء شركة هيونداي في موسكو عن نية الشركة طرح سيارات "Elantra" المعدلة والحديثة في السوق الروسية.

حملت "Elantra" الجديدة الكثير من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي، والواجهتين الأمامية والخلفية، وغطاء صندوق المحرك، وممتصات الصدمات، وحتى الأضواء.

أما من الداخل فقد زودت السيارة بواجهة قيادة عصرية، وشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقود رياضي أنيق مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص المركبة وأنظمة الصوت.

ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 ليتر وعزم 128 حصان، وآخر توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 149 حصان.