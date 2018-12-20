شركة كيا تستعد لـ2019 بـniro ev

يبدو أن المنافسة احتدمت بين كبار صانعى السيارات فى العالم مع اقتراب عام 2019، لإنتاج الشيارات الكرهبية صديقة البيئة، حيث تستعد كيا للأسواق بسيارة Niro EV.

المزودة بمحرك كهربائي يوفر الكثير من الشد والجذب والارتقاء، مع عزم دوران 291 نيوتن متر، وتصميم خارجي يشبه مثيلتها السابقة كيا نيرو الأساسية.

وتمتلك قاعدة عجلات طولها 106.3 إبوصة وإطارات قياس 17 بوصة، ومزودة ببطارية 39.2 كيلوواط ، تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 240 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية.

أما نيرو EV مزودة ببطارية 64 كيلوواط ، تمكن السيارة من قطع مسافة تصل إلى 380 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة للبطارية.

