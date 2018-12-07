أطلق فرع شركة ماكلارين بالسعودية السيارة الجديدة 600LT في السوق السعودي بسعر يبدأ من 925 ألف ريال.

600LT هي الفئة الأقوى والمجهزة للحلبات من 570S، وتتميز بحصولها على إضافات انسيابية خارجية تساعدها في الحلبات بالإضافة إلى قوة أكبر وجناح خلفي لمزيد من القوة السفلية وأخيراً تحسينات خاصة في المكابح ونظام التعليق. حصلت 600LT على وزن أخف بمقدار 93 كجم وهيكل أطول بمقدار 7.3 سم وأخيراً مخارج العادم المميزة.

أما الجانب ميكانيكي، تحمل مكلارين 600LT محرك الشركة المعتاد V8 ثنائي التيربو بسعة 3.8 لتر، ينتج المحرك قوة تبلغ 600 حصان وعزم يصل إلى 620 نيوتن-متر، هذه القوة تطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية وإلى 200 ثانية في 8.2 ثانية فقط.

يبدأ سعر مكلارين 600LT في المملكة من 925 ألف ريال ويرتفع وفقاً للمواصفات المطلوبة.