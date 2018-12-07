جيب رانجلر تحصل على أسوأ تقييم سلامة

اختارت منظمة Euro NCAP الأوروبية جيب رانجلر الجديدة كلياً لتخرج بنتيجة محبطة للمتابعين، نجمة واحدة فقط، ما يجعلها أسوأ سيارة اختبرتها Euro NCAP في 2018.

يشار إلى أن Euro NCAP تقيم السيارات ليس بتحليل بيانات الحادث فقط، وإنما تقيّم تقنيات السلامة، وسلامة السيارة على مشاة الطريق. ووفق الاختبارات فقد حصلت السيارة على تقيم 50% بالنسبة لسلامة الركاب البالغين، و49% للمشاة، وحصلت على 32% للتقنيات المساعدة.

جيب نشرت بيانًا تدافع فيه عن سيارتها رانجلر وتقول أن السيارة صممت لتقديم أداء مميز في الظروف الصعبة، وأن اختبار السيارة في سيناريو حادث مدني لا يتماشى مع طبيعة السيارة.