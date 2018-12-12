تصميم سيارة nissan gtr r36 الجديدة كليًا القادمة

منذ سنوات ونحن ننتظر قدوم سيارة نيسان جي تي ار ار 36 – Nissan GTR R36 الجديدة كلياً ، التي من المرجح أن يتم إطلاقها خلال عام 2019 القادم كموديل 2020 .

ويبدو أن التصميم الذي تخيليه هذا المصمم جمع بين شكل سيارة نيسان GTR R35 الحالية مع شكل سيارة نيسان 2020 فيجن جران توريزمو – Nissan 2020 Vision Gran Turismo الاختبارية التي ظهرت في عام 2014 لتمهد الطريق نحو تصميم الجيل القادم من جودزيلا اليابان نيسان GTR .