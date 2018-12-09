الكشف عن النسخة الإنتاجية من نيسان جي تي ار 50 بسعر يزيد على مليون دولار

جي تي ار نيسمو 2019 يبلغ سعرها قرابة 175 ألف دولار ، وتعتبر أغلى سيارات نيسان الجديدة ، ولكن هذا تغير عندما كشفت الشركة عن سيارة نيسان GT-R50 التي تم إطلاقها احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين على صنع أول سيارة نيسان سكايلاين جي تي ار عام 1969 خيث يبلغ سعر السيارة 990 ألف يورو في السوق الأوروبية.

وحتى الآن لم تعلن شركة نيسان عن الأسعار أو حتى عن إمكانية توفر السيارة في باقي الأسواق ، ولكن إذا حولنا هذا الثمن من اليورو إلى الريال السعودي ، فإن سعر السيارة الابتدائي يصل إلى 4,226,000 ريال سعودي أو ما يعادل 1.12 مليون دولار .