شهد قطاع السيارات المصري خلال عام 2018 الجاري دخول العديد من الطرازات "الهاتشباك" الجديدة التي تم طرحها من قبل وكلاء العلامات التجارية، وبعضها يدخل السوق المحلي لأول مرة.

زوتي Z100

أصبحت Z100 ثاني أرخص سيارة جديدة في السوق المحلي، حيث تباع بـ135.000 جنيه.

السيارة الصغيرة مزودة بمحرك 1000 سي سي بقوة 75 حصان مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

فيات تيبو

تأتي فيات تيبو "هاتشباك" بمحرك بنزين مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان وعزم 152 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك، من ست سرعات، وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 192 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية.

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وتتوفر سيارة فيات تيبو "هاتشباك" في فئتين، وتبدأ الأسعار الرسمية للفئة الأولى من 334.900 جنيه، بينما تصل الفئة الثانية إلى 379.900 جنيه.

فورد فييستا

تم طرح فورد فييستا 2018 الجديدة كليًا رسميًا في الأسواق بـ6 فئات أساسية.

وتأتي النسخة الأحدث من "فييستا" هاتشباك، بمحرك سعة 1.0 لتر، مزود بشاحن هواء "تيربو"، مرتبط بناقل حركة "يدوي" من 6 نقلات للفئة الأولى، وأوتوماتيك لباقي الفئات من 6 نقلات بقوة 99 حصان .

وتبدأ أسعار فييستا الرسمية من 249.000 جنيه لفئة المانيوال، و294.000 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل إلى 399.900 جنيه لأعلى فئة.

هيونداي ايونيك

توافر سيارة هيونداي "IONIQ" الهجينة موديل 2019 بسعر رسمي يبلغ 580.000 جنيه.

وتأتي هيونداي "IONIQ" الجديدة بمحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، أما المحرك الكهربائي فيولد 44 حصان، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصان.

رينو سانديرو

تتوفر سيارة رينو سانديرو هاتشباك الجديدة بفئتين "Facelift"، ويبلغ سعر الفئة الأولى منها 216.000 جنيه، أما الفئة الثانية الكاملة فتباع بسعر رسمي 237.000 جنيه.

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