أستون مارتن تكشف عن تصميمات مستقبلية لموديلات vesper وvisionary

في عالم السيارات روعة التصميمات للموديلات المستقبلية قد تغني أحيانا عن عدم طرحها من الأساس على أرض الواقع والاكتفاء بكونها نماذج تجريبية ملهمة لمزيد من التصميمات المستقبلية، التي تسهم في تطوير الصناعة باستمرار.

وعرفت شركة أستون مارتن Aston Martin بكونها واحدة من أبرز شركات السيارات في العالم القادرة على الإبهار والإلهام بتصميماتها الاستثنائية لموديلات المستقبل.

وهو ما ظهر في أحدث تصميمين لموديلين تابعين للشركة البريطانية؛ هما أستون مارتن Vesper وأستون مارتن Visionary.

اللقطات الرسمية للتصميمين الجديدين، اللذين برع في إخراجهما المصمم "فينسينت جيانج".

أن تصميم موديل Vesper بالتحديد يعد مستحدثا عن الموديل نفسه الذي سبق وأن ظهر في فيلم جيمس بوند Casino Royale عام 2006.