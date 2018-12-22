كشفت شركة "برابوس" المتخصصة بتعديل سيارات مرسيدس، عن نموذج رياضي من "gelandewagen" رباعية الدفع.

وبحسب موقع روسيا اليوم، جاء نموذج "Brabus 700 4x4²" بنظام تعليق خاص لإجتياز أصعب الطرق، وأنظمة قيادة تساعد على التحكم بكل عجلة على حدة، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي ، يمكنه دعم محاور دفع العجلات وفقا لطبيعة الطريق.

وداخل المقصورة، زودت السيارة بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر، وعجله قيادة رياضية، وشاشتين متطورتين للتحكم بمعظم تقنيات السيارة، بالإضافة إلي لأنظمة تسخين وتبريد المقاعد.

وتأتي السيارة بمحرك قوي مكون من 8 أسطوانات سعة 5.5 لتر، بقوة 700 حصان.

وتتمكن السيارة من الإنطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر / الساعة في أقل من 5 ثوان، وتصل السيارة إلي سرعة قصوي 210 كيلومتر/ الساعة.