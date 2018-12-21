إعادة توقيف كارلوس غصن باتهامات جديدة

أفادت وسائل إعلام يابانية الجمعة بإعادة توقيف رئيس شركة سيارات "نيسان" السابق كارلوس غصن، بموجب طلب الادعاء العام الياباني الذي أسند اتهامات جديدة له.

وذكرت إذاعة "أن أتش كاي" الرسمية ووكالة "جيجي برس" للأنباء، أن غصن تم توقيفه مجددا بتهمة "إساءة حفظ الأمانة"، ما يلقي بمزيد من الغموض على احتمال إطلاق سراحه بكفالة.

وكان نجم عالم صناعة السيارات في العالم يأمل بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن رفضت المحكمة أمس طلب الادعاء بتمديد فترة توقيفه لمخالفته القوانين المالية.

ومنذ اعتقاله الشهر الماضي بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة نزيل زنزانة صغيرة في مركز للاعتقال شمالي طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام المقدم له في حبسه والمكون في معظمه من الأرز.

ويمكن للقضاء الياباني إعادة اعتقال المتهمين عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم، فيما يثير هذا النظام القضائي انتقادات واسعة داخل اليابان وخارجها.