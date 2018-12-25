لامبورجيني تكشف عن موعد طرح سيارة aventador الجديدة

أعلنت شركة لامبورجيني Lamborghini عن التفاصيل الخاصة بطرح النسخة الجديدة من موديلها الرياضي المرتقب Aventador، وكشفت عن بعض مواصفات المحرك وموعد الطرح التقريبي.

إنه من المتوقع أن تطرح لامبورجيني Lamborghini النسخة الجديدة من Aventador، بحلول عام 2020، مع عرضها بأحد معارض السيارات الكبرى قبل هذا الموعد.

وحول مواصفات محرك النسخة الجديدة من الموديل، فإن لامبورجيني Lamborghini قد استقرت على طرحه بمحرك هجين، لمد المحرك الرئيسي بطاقة كهربائية مساعدة تميزه في القوة والسرعة عن محركات النسخة السابقة من هذا الموديل.

إن محرك موديل Aventador الذي سيكون من فئة V12 سيزود بمحرك كهربائي مساعد قادر على قطع مسافة تتراوح فيما بين 20 و30 و50 كيلومترا، مع العلم بأن القوة الرئيسية للمحرك ستصل إلى 838 حصانا.

ومن المقرر طرح الموديل بالأسواق بداية من عام 2020 بتكلفة تبدأ من 2.5 مليون دولار.