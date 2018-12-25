هوندا تشارك بـ5 سيارات جديدة في معرض طوكيو الدولي

تنطلق فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات ، ومن المقرر أن يشهد المعرض مجموعة متميزة من الموديلات التي تظهر للعلن للمرة الأولى.

وتستعد شركة هوندا Honda لتقديم عرض قوي ضمن فعاليات المعرض الياباني، إذ تشارك بـ5 موديلات جديدة، أبرزها نسخه محدثة بإمكانيات رياضية للموديل الكلاسيكي Neo Classic.

ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية الأولى للموديل Neo Classic، بعد أن أعلنتها شركة هوندا Honda، تمهيدا للعرض أمام الجمهور للمرة الأولى.

بجانب هذا الموديل، تشارك هوندا Honda بموديلات أخرى بمعرض طوكيو، منها Trip للرحلات، وWell العائلي المخصص أيضا للرحلات، إضافة إلى نسخة محدثة باسم Civic Versatilist، وموديل عائلي باسم Fit Elegant.

ونشرت شركة هوندا Honda لقطات لهذه الموديلات، التي تظهر للعلن في معرض طوكيو للمرة الأولى.