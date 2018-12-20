طراز لهوندا للطرق الوعرة ذاتية القيادة

تطرح شركة هوندا مركبة مميزة لمعرض CES لعام 2019 عبارة عن نموذج أولي لمركبة ملائمة للسير على الطرق الوعرة تقود نفسها بنفسها، أطلقت عليها الشركة اليابانية اسم مركبة العمل الذاتية.

حيث صممت هذه المركبة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي لتعمل إلى جانب البشر من خلال أداء المهام الخطرة على البشر.

وأرجعت الشركة الهدف من تصميمها إلى تعزيز الفعالية والأمان للعامة وللشركات التجارية والجهات الخدماتية.

فعلى سبيل المثال، من الممكن استخدام المركبة لمساعدة العاملين في قطاعات مثل إطفاء الحرائق أو في مهمات البحث والإنقاذ وحتى في مجال البناء والزراعة وإزاحة الثلوج؛ حيث زودت المركبة بنظام التتبع عبر الأقمار الاصطناعية (GPS) وبتقنيات قيادة ذاتية تعتمد على مستشعرات دقيقة لترشد المركبة في مختلف أنواع البيئات والتضاريس المختلفة، فمن الممكن برمجة المركبة بعدة وضعيات، مثل وضعية اللحاق، أو وضعية الحركة بين نقطتين ثابتتين وغيرها، لتلائم تشكيلة واسعة من الاستخدامات العملية، وحتى الآن اختبرت شركة هوندا مركبتها الجديدة في ثلاث بيئات مختلفة، ومنها شركة كبيرة تعتمد على الطاقة الشمسية، ومع قسم إطفاء الحرائق في كولورادو، وفي منشأة زراعية بحثية في كاليفورنيا.