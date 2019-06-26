استعرضت شركة فورد لصناعة السيارات، مؤخرا أحدث نموذج من سيارات "Explorer" رباعية الدفع الشهيرة وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وجاء النموذج الجديد للسيارة بتعديلات جذرية شملت التصميم الخارجي والواجهة الأمامية والأضواء، التي أصبحت أصغر وأكثر عصرية، فضلاً عن الجناح الهوائي الذي أضيف إلى الجزء الخلفي للمركبة، لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة.

وشملت السيارة من الداخل، مقاعد تتسع لـ5 أو 7 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين، ومقود بأزرار متنوعة للتحكم بالعديد من مزايا المركبة، وأنظمة تكييف وتسخين للمقاعد والزجاج الأمامي والخلفي.

وزودت "فورد" هذه المركبة بمحركات "EcoBoost" بـ6 أسطوانات، وعزم 370 و400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ10 مراحل.