تتجهز دولة البحرين الشقيقة لاستضافة حدث اقليمي كبير حيث سيتم تنظيم هذا الحدث في حلبة البحرين الدولية ، ويتمثل الحدث في معرض السيارات المقام على هامش فعاليات مهرجان بابكو البحريني لسيارات GT ، فيما تقرر اقامة تلك الفعاليات في يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

وأطلق على معرض السيارات المرتقب اسم زلزال وسيتم تنظيمه في مرآب السيارات في الحلبة الدولية حيث ينتظر أن يشترك في هذا الحدث قرابة 2000 سيارة من مختلف دول الخليج العربي التي تشمل مشاركات من السعودية والامارات والكويت وعمان بجانب البلد المنظم البحرين بالتعاون مع أكثر من 61 نادي للسيارات وينتظر أن يكون المعرض من أكبر معارض المنطقة.

ويتم تنظيم الحدث للمرة الرابعة على التوالي في نفس الحلبة ويصحب لأول مرة سباق دولي يقام في البحرين وهو مهرجان سباقات GT والذي يشمل البطولة الجديدة وهي كأس الأمم GT مع سباقات نهائي العالم سارو GT4 بجانب مهرجان السيارات الكلاسيكية.