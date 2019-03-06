تعرف علي طريقة تنظيف سيارتك بصودا الخبز

تساقط الأمطار من الأمور التى يحبها الكثيرون خاصة الأطفال، فهي مصدر للبهجة واللهو، وكذلك الكبار حيث ارتبط المطر بالكثير من الذكريات، لكن بعد الاستمتاع بلحظات السعادة هذه نستيقظ على حقيقة مؤلمة وهي اتساخ السيارة، ويعد هذا الأمر كابوسا بالنسبة للفتيات والسيدات، حيث يعد غسل السيارة بالنسبة إليهن من الأمور الصعبة ، ولحل هذه المشكلة قدم موقع "ويكي هاو" طرق في غاية السهولة والبساطة لغسل السيارة المتسخة من مياه الأمطار وهي كالآتي:

اشطف السيارة بخرطوم مياه أو دلو

حاول ترخية أي تراكمات وتأكد من حك السطح بأكمله حيث سيساعد إزالة الأوساخ الزائدة على جعل المهمة أكثر سهولة.

صودا الخبز

يمكنك تنظيف الأملاح والأوساخ من السيارة بواسطة صودا الخبز، وذلك من خلال إضافة كوب من صودا الخبز إلى 3.5 لتر من المياه، والصابون لعمل مادة قوية مفككة لتنظيف بقايا الشتاء المتراكمة على السيارة.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني أو الزبدة الصلبة تساعد على إزالة الأوساخ من المنطقة الملطخة، وكل ما عليك فعله هو وضع القليل من زبدة الفول السوداني على الأماكن المتسخة، واتركيها لمدة دقيقة ثم امسحيها بقطعة قماش، وقد يتطلب منك الأمر إلى بضع المحاولات.

اغسل السيارة بشامبو الشعر

عد الشامبو منظفا منزليا رائعا يمكنك استخدامه لتفكيك الدهون والأوساخ من هيكل السيارة، ومن الأمثل استخدام شامبو الأطفال إذ أن مكوناته الخفيفة لن تتلف دهان السيارة.

استخدم ممسحة غبار نظيفة للوصول إلى الأماكن الصعبة

إذا كنت تجد صعوبة في الوصول إلى السطح أو غطاء محرك السيارة أو الأماكن الأخرى، ستكون الممسحة وسيلة دعك رائعة يمكنها مساعدتك.

امسح الأسطح بقطعة قماش مبللة

سوف يعمل ذلك على إزالة الأوساخ الزائدة من اسطح السيارة، ويمنع انتشار القذارة على المقاعد والأرضية.

معجون الأسنان

يمكن إزالة البقع من المقاعد الجلد أو الفينيل بدعك المنطقة الملطخة برفق باستخدام معجون الأسنان.