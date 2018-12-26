اطلاق خدمة التاكسي الذاتي القيادة بـ 4 مدن أميركية

أطلقت شركة "وايمو"، التابعة لشركة "جوجال"، خدمة نقل الركاب بـ4 مدن أميركية، بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية،عبر سيارات ذاتية القيادة.

وأجرت الشركة مجموعة من الرحلات التجريبية في حوالي 25 مدينة أمريكية، واستطاعت أن تحقق نتائج عالية، بعد مطابقتها لسجل السلامة من الدرجة الأولى.

وتستهدف "وايمو"، بالخدمة الجديدة، الحد من معدلات حوادث الطرق، التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وكانت ساحات المحاكم الأمريكية، قد شهدت العديد من المعارك القضائية، بين "أوبر" و"وايمو"، حول حقوق الملكية الفكرية لخدمة "التاكسي الروبوت".