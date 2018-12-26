كشفت مجموعة عز العرب، وكلاء "أستون مارتن" في مصر، عن سعيها لطرح أيقونة العلامة الإنجليزية "دي بي أس"، بالسوق المحلي، خلال شهر يناير القادم، لتنضم إلى شقيقتها التي تم طرحها مؤخراً بمصر "فانتاج".

وتنتمي DBS، إلى السيارات فائقة السرعة، حيث تستطيع أن تنطلق من صفر إلى 100 كم/ س، في حوالي 3.4 ثانية، فهي تحتوي على محرك سعة 5.2 لتر، 12 سلندر، بقوة 720 حصان.

وبدأت "عزالعرب"، في فتح باب الحجز على الطرازين، ومن المتوقع أن يشهد سعر "فانتاج" تراجعاً بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية، ليصل إلى 4.6 مليون دولار، بدلاً من 5.4 مليون دولار.