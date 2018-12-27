كاديلاك اسكاليد 2020 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

عقب تقديم جنرال موتورز لسيارات بيك أب كاملة الحجم تحت مظلة علامات شيفروليه وجمس، ينتقل التركيز الآن إلى كاديلاك، والتي تعمل على تطوير إسكاليد الجديدة، وبينما يندرج الموديل تحت فئة الـ SUV إلا أنها لا تقل ضخامة وحجماً عن سيارات البيك أب الأخرى.

وقد ظهرت إسكاليد الجيل القادم لأول مرة في صور تجسسية أثناء اختبارها تحت تمويهات كثيفة، وأبرز علامة تدل على انتمائها لكاديلاك هي شبكة التهوية أسفل التمويهات البيضاء، بتصميمها الشبكي الجديد الذي رأيناه على XT4 كروس أوفر.

من أهم ملامح التصميم التي يمكن ملاحظتها من خلال التمويهات هي المصابيح الأمامية التي تبدو أفقية مقارنة بالتصميم الرأسي السابق، كما نرى أنابيب عادم مستطيلة جديدة في الخلف.

لا توجد معلومات مؤكدة بعد عن مولدات الطاقة، ولكن من المتوقع حصولها على مولد هجين لمناسبة التوجه المستقبلي للشركة نحو الصداقة بالبيئة وصرفية الوقود المنخفضة.

حالياً، تأتي كاديلاك إسكاليد بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات، وقد نرى نفس المحرك في الجيل القادم، أو قد نرى محرك كاديلاك التيربو المزدوج الجديد سعة 4.2 لتر بثمان سلندرات.

نتوقع تدشين كاديلاك إسكاليد القادمة في نهايات 2019 بما أنها موديل 2020، وللوقت الحالي تابعونا للمزيد من الصور والمعلومات عن الـ SUV الفاخرة الجديدة.

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