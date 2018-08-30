

يُمكن القول بأنّ فيراري خسرت السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفيّة أكثر من اعتبارها انتصارات سهلة لمرسيدس، لكنّ سيباستيان فيتيل أظهر لغريمه لويس هاميلتون في سبا-فرانكورشان مدي صعوبة التشبّث بصدارته لترتيب البطولة.

وبحسب ما نشرته شبكة موتورسبورت فلم يكن الفشل خيارًا لفيتيل وفيراري خلال جائزة بلجيكا الكبري، ليس بعد التمتّع بأفضليّة الأداء في السباقين السابقين في ألمانيا والمجر ورؤية هاميلتون يُحقّق انتصارَين متتالين في كلتا المناسبتين نتيجة تفوّقه في الأجواء الممطرة.

ربّما تخوّف فيتيل من أنّ هاميلتون سيُحقّق "الهاتريك" بثلاثة انتصارات متتالية بعد أن حقّق البريطاني قطب الانطلاق الأوّل في سبا بعد أن تهاطلت الأمطار خلال القسم الثالث من التصفيات يوم السبت. لكنّ سائق فيراري حقّق انتصارًا باهرًا يوم الأحد بعد تجاوزه لهاميلتون في اللفّة الأولي ليعيد بذلك منافسته علي لقب البطولة إلي السكّة الصحيحة.

تمثّلت نقاط ضعف مرسيدس الأساسيّة في الخروج من المنعطف المزدوج الأخير ومنعطف "أو روج"، وفي حين أنّ فيراري كانت أبطأ بشكلٍ ثابتٍ في المقطع الأوسط المتعرّج في سبا، الذي يمتدّ بين منعطفَي "لي كومب" و"ستافيلو"، إلّا أنّها تمتّعت بالأفضليّة في بقيّة أجزاء الحلبة خلال الظروف الجافة، بما في ذلك المسافة الطويلة حتّي المنعطف المزدوج الأخير.