يُمكن القول بأنّ فيراري خسرت السباقات الأخيرة قبل العطلة الصيفيّة أكثر من اعتبارها انتصارات سهلة لمرسيدس، لكنّ سيباستيان فيتيل أظهر لغريمه لويس هاميلتون في سبا-فرانكورشان مدي صعوبة التشبّث بصدارته لترتيب البطولة.
وبحسب ما نشرته شبكة موتورسبورت فلم يكن الفشل خيارًا لفيتيل وفيراري خلال جائزة بلجيكا الكبري، ليس بعد التمتّع بأفضليّة الأداء في السباقين السابقين في ألمانيا والمجر ورؤية هاميلتون يُحقّق انتصارَين متتالين في كلتا المناسبتين نتيجة تفوّقه في الأجواء الممطرة.
ربّما تخوّف فيتيل من أنّ هاميلتون سيُحقّق "الهاتريك" بثلاثة انتصارات متتالية بعد أن حقّق البريطاني قطب الانطلاق الأوّل في سبا بعد أن تهاطلت الأمطار خلال القسم الثالث من التصفيات يوم السبت. لكنّ سائق فيراري حقّق انتصارًا باهرًا يوم الأحد بعد تجاوزه لهاميلتون في اللفّة الأولي ليعيد بذلك منافسته علي لقب البطولة إلي السكّة الصحيحة.
تمثّلت نقاط ضعف مرسيدس الأساسيّة في الخروج من المنعطف المزدوج الأخير ومنعطف "أو روج"، وفي حين أنّ فيراري كانت أبطأ بشكلٍ ثابتٍ في المقطع الأوسط المتعرّج في سبا، الذي يمتدّ بين منعطفَي "لي كومب" و"ستافيلو"، إلّا أنّها تمتّعت بالأفضليّة في بقيّة أجزاء الحلبة خلال الظروف الجافة، بما في ذلك المسافة الطويلة حتّي المنعطف المزدوج الأخير.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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