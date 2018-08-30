أعلنت شركة «تويوتا موتور» اليابانية للسيارات، أمس، أنها ستستثمر 500 مليون دولار في شركة «أوبر»، حيث وافقت الشركتان على توسيع التعاون في مجال السيارات ذاتية القيادة. وبموجب الاتفاق، ستقوم «تويوتا» و«أوبر» بدمج تقنيتي القيادة الذاتية في الشركتين في سيارات من تويوتا مصنعة لهذا الغرض، والبدء بتجريب البرنامج في خدمة نقل الركاب التي توفرها الشركة الأميركية في عام 2021.
وأعلنت الشركتان أن المركبات يمكن تمليكها وتشغيلها من قبل شركات أخرى.
ويأتي استثمار «تويوتا» بعد أن استحوذت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية على حصة قدرها 15% في «أوبر» مقابل 7.7 مليارات دولار في يناير، لتصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة الأميركية. أ
GMT 02:45 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسفيراري تكشف عن سيارة "رياضية" جديدة
GMT 02:41 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسأسعار شيفروليه تاهو وسوبربان بنسخ PREMIER PLUS الجديدة
GMT 02:38 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسبي إم دبليو تطرح الفئة الثالثة الجديدة بأقوي محرك في تاريخها
GMT 02:30 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسسيارة مرسيدس الأسطورية الجديدة في أمريكا بمدينة مونتيري
GMT 02:27 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسنقاط ضعف" مرسيدس " في سباق فورمولا 1 ببلجيكا
ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
أرسل تعليقك