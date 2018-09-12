مرسيدس تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة قريبا

تستعد شركة "مرسيدس" لكشف النقاب عن سيارة الفان Urbanetic الاختبارية، وهذا خلال فعاليات معرض IAA للسيارات الخدمية المقرر عقده الشهر الجاري.

وستكون السيارة الجديدة بنفس سيارة Sprinter، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية ونظام قيادة آلية يتحكم في السيارة باستمرار دون الحاجة إلى سائق.

وتمتاز سيارة مرسيدس الاختبارية أيضا بمفهوم جسم السيارة المتغير؛ حيث يمكن تبديل طبيعة جسم السيارة في دقائق معدودة؛ إذ تتحول السيارة الاختبارية من سيارة توريدات بدون نوافذ إلى سيارة فان مخصصة لنقل الركاب.

وتأتي السيارة Urbanetic الاختبارية بطول 10 متر تقريبا ويوفر إصدار Cargo مساحة تخزين تصل إلى 10 متر مكعب، بالإضافة إلى مكان على مستويين لاستيعاب 10 منصات أوروبية.

ويوفر إصدار الفان مقصورة بها 8 مقاعد أو 4 أماكن وقوف، وأكدت الشركة الألمانية على بدء اختبارات أسطول السيارات على مسارات مبرمجة أو في مناطق خاصة قريبا.