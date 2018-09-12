أعلنت شركة رولز رويس عن ابتكار جديد لسيارتها فانتوم، يوفر مستويات جديدة من الفخامة، وهذا الابتكار عبارة عن "جناح الخصوصية".

ويجمع "جناح الخصوصية" بين الوظيفة العملية والفخامة بدون التنازل عن الرحابة وراحة الركاب في الخلف، كما يجمع ابتكار رولز رويس الجديد بين الرفاهية والتكنولوجيا؛ حيث يتم تغيير لون الزجاج كهربائيا، وبالتالي يتم فصل المقصورة الأمامية عن المقصورة الخلفية بشكل مرئي من خلال الضغط على مفتاح التعتيم، كما يتوفر للركاب في الخلف إمكانية مشاهدة الطريق أمامهم عبر الزجاج أو جعله معتما، مما يتيح لهم أرقى مستويات الخصوصية.

ويمثل "جناح الخصوصية" نقلة نوعية في جودة امتصاص الصوت، وذلك من خلال تحقيق أعلى مستوى في عزل الصوت على الإطلاق، بالإضافة إلى وجود تجهيزات تقنية تمنع نقل المحادثات من المقصورة الخلفية إلى الأمامية، إلا أنه يمكن التواصل مع السائق عن طريق نظام الاتصال الداخلي المدمج، والذي يتحكم به بواسطة الركاب في الخلف فقط؛ حيث يمكن فتح الاتصال مع السائق بضغطة زر، كما أنه يمكنهم الرد على اتصالات السائق أو تجاهلها.

بالإضافة إلى وجود فتحة كبيرة تسمح بتبادل المستندات بين المقصورة الأمامية والخلفية مع وجود إضاءة بها للتأكد من المستندات عند استلامها، ويشتمل جناح الخصوصية أيضا على نظام ترفيهي به شاشتين 12 بوصة مع منفذ HDMI، إلى جانب كسوة السقف المرصعة بالألياف البصرية، والتي تبدو كالنجوم.