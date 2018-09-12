أعلنت شركة رولز رويس عن ابتكار جديد لسيارتها فانتوم، يوفر مستويات جديدة من الفخامة، وهذا الابتكار عبارة عن "جناح الخصوصية".
ويجمع "جناح الخصوصية" بين الوظيفة العملية والفخامة بدون التنازل عن الرحابة وراحة الركاب في الخلف، كما يجمع ابتكار رولز رويس الجديد بين الرفاهية والتكنولوجيا؛ حيث يتم تغيير لون الزجاج كهربائيا، وبالتالي يتم فصل المقصورة الأمامية عن المقصورة الخلفية بشكل مرئي من خلال الضغط على مفتاح التعتيم، كما يتوفر للركاب في الخلف إمكانية مشاهدة الطريق أمامهم عبر الزجاج أو جعله معتما، مما يتيح لهم أرقى مستويات الخصوصية.
ويمثل "جناح الخصوصية" نقلة نوعية في جودة امتصاص الصوت، وذلك من خلال تحقيق أعلى مستوى في عزل الصوت على الإطلاق، بالإضافة إلى وجود تجهيزات تقنية تمنع نقل المحادثات من المقصورة الخلفية إلى الأمامية، إلا أنه يمكن التواصل مع السائق عن طريق نظام الاتصال الداخلي المدمج، والذي يتحكم به بواسطة الركاب في الخلف فقط؛ حيث يمكن فتح الاتصال مع السائق بضغطة زر، كما أنه يمكنهم الرد على اتصالات السائق أو تجاهلها.
بالإضافة إلى وجود فتحة كبيرة تسمح بتبادل المستندات بين المقصورة الأمامية والخلفية مع وجود إضاءة بها للتأكد من المستندات عند استلامها، ويشتمل جناح الخصوصية أيضا على نظام ترفيهي به شاشتين 12 بوصة مع منفذ HDMI، إلى جانب كسوة السقف المرصعة بالألياف البصرية، والتي تبدو كالنجوم.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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