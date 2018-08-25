وكيل توماس كوك يعلن عن عدم إلغاء الرحلات الي الغردقه

قال مصدر مسئول بشركة سكاى ماكس، وكيل شركة توماس كوك فى مصر، أن الشركة البريطانية لم تلغ رحلاتها المرتقبة القادمة إلى مدينة الغردقة.وتخطط شركة توماس كوك جلب 500 ألف سائح للمقصد السياحى المصرى خلال العام الجارى من الأسواق الخارجية المختلفة.
وكانت الشركة قد حققت زيادة فى الأعداد المستجلبة لمصر تبلغ 50% فى النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالعام الماضى وتستهدف الحفاظ على النسبة حتى نهاية 2018.وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة للشروق، أن الشركة أعطت ثلاثة بدائل لعملائها المقيمين فى الفندق مكان وفاة سائحين بريطانيين بأحد فنادق الغردقة، وهى إما الرحيل من المدينة، أو تغيير مكان الاقامة، أو البقاء فى الفندق حسب رغبة كل سائح، مشيرا إلى ان الشركة لم تجبر سائحيها على الرحيل من الغردقة بعد حادث وفاة اثنين من السائحين الإنجليز فى مدينة الغردقة.
وبحسب المصدر، فإن الشركة طالبت بالتقرير النهائى للتشريح لمعرفة أسباب الحادث، حيث تريد الاطلاع على تقرير التشريح.من:attiyashakran المصدر صحيفه الشروق المصريه.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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