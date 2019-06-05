مصر للطيران تلغي رحلتين من القاهرة إلى الخرطوم

قالت شركة الطيران الوطنية المصرية - مصر للطيران - إنها ألغت رحلتين من القاهرة إلى الخرطوم وسط الاضطرابات التي تشهدها العاصمة السودانية في أعقاب فض اعتصام بالخرطوم في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت الشركة في بيان صدر الأربعاء إن رحلتي الأربعاء والخميس ليلا المتجهتين إلى الخرطوم ألغيتا.

وقالت رابطة الطيارين السودانيين إنها ستشارك في العصيان المدني الذي دعا اليه قادة الاحتجاج بعد هجوم الاثنين على مخيم احتجاج خارج مقر الجيش.