تشكل زيارة أجمل الحدائق في نيويورك متعة كبيرة لزوار هذه الولاية الأميركية الجذابة. اذ يمكنكم اكتشاف أجمل الحدائق الطبيعية والمنتزهات في نيويورك لأن الولاية تضم اكثر من 200 موقع مثالي لرحلاتكم. تابعوا معنا اليوم هذه الرحلة المميزة الى أجمل الحدائق في نيويورك.يطلق على هذا المنتزه المميز في نيويورك لقب "غراند كانيون الشرق" وهو يشتهر بمضيق عميق يمر بنهر Genesee وبالمناظر الطبيعية الخلابة فيه. يحوي المنتزه على 3 شلالات ضخمة ويمكن ممارسات نشاطات عدة فيه مثل رحلة بالقارب والكاياك الى جانب القيام برحلات سير في مناطق الغابات التي تؤدي الى الشلالات. ولمتعة اكيدة يمكن القيام برحلة عبر المنطاد الهوائي للحصول على أفضل اطلالة للمنتزه. الى جانب ذلك، يمكنك قضاء يوم كامل او أكثر قرب المنتزه من خلال اختيار واحد من أماكن الإقامة المتاحة هنا لتجربة مثالية.

يتميز هذا المنتزه الرائع في نيويورك بتشكيلاته الصخرية المذهلة وبـ19 شلالًا تمتد على مساحته ما يجعله وجهة مثالية لاكتشاف أجمل المنتزهات في نيويورك. يمكن للزوار اجتياز مضيق يعبر بالحديقة من خلال سلالم وجسور عدة لاستكشاف الشلالات في نزهة فريدة. ثمة إمكانية لقضاء يوم كامل او اكثر في الحديقة من خلال مواقع تخييم موجودة فيها تضم تسهيلات للإقامة مثل الكهرباء.يعدّ هذا المنتزه الأقدم في الولايات المتحدة وليس فقط نيويورك ومن أشهرها حيث يجتذب ملايين الزوار الذي يمكنهم الحصول على اطلالات مثالية للشلالات الشهيرة. يضم المنتزه كذلك مجموعة من الجزر التي تترابط من خلال جسور في مشهد ساحر. لذلك فإن الحصول على اطلالات بين الشلالات من خلال وجودك في الجزر أمر استثنائي.

يقع هذا المنتزه الشهير في نيويورك شرق مدينة روتشستر على الشواطئ الجنوبية لبحيرة أونتاريو ويتميز بتضاريسه المختلفة وموقعه المناسب. يبهَر زوار المنتزه بالتشكيلات الصخرية في المنتزه التي تشكل احيانًا أبراجًا عالية وذلك ناتج عن الأنهار الجليدية بسبب الظروف الجوية الباردة في شمال ولاية نيويورك. يعدّ الشاطئ الضيق مكانًا خلابًا للنزهة والاسترخاء بالقرب من بحيرة أونتاريو.

يمتلئ هذا المنتزه الممتد على سلسلة جبال شاوانغونك Shawangunk بالمعالم الطبيعية الخلابة والنشاطات التي يمكن القيام بها فيه. يمكن للزوار تتبع أكثر من 70 كيلومترًا من الممرات لممارسة المشي وركوب الدراجات الجبلية واكتشاف الغابات والشلالات والقمم الصخرية والبحيرات الخلابة... توجد عشرات مواقع التخييم قرب المنتزه لقضاء أوقات لا تنسى خلال رحلتك